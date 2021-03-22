Ярмарка non/fiction отменила презентацию книги пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш

Книжная ярмарка non/fiction отменила презентацию книги «Невероятные происшествия в женской камере № 3» пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, сообщил «Открытым медиа» представитель мероприятия Виталий Когтев. Причины, по которым книгу решили не показывать, он не уточнил.

Главред издательства Corpus Варвара Горностаева рассказала в фейсбуке, что такое решение приняло руководство non/fiction. По ее словам, сначала презентацию перенесли из «самой большой площадки Гостиного Двора» в «маленький Авторский зал», а через несколько дней, без консультаций с экспертным советом, руководство ярмарки «негласно попросило руководство издательской группы „Эксмо-АСТ“, частью которого является Corpus, вообще убрать презентацию из программы».

«Невероятные происшествия в женской камере № 3» — это писательский дебют Киры Ярмыш. Роман рассказывает о задержанной на антикоррупционном митинге девушке, которая в спецприемнике погружается в ностальгию и видит мистические сны.

1 февраля суд отправил Ярмыш под домашний арест до 23 марта в рамках так называемого санитарного дела. Его фигурантов обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января в поддержку Навального. В рамках «санитарного дела» также были задержаны Любовь Соболь, Мария Алехина, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, Олег Навальный и координатор московских штабов Алексея Навального Олег Степанов.