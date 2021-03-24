Ярмарка non/fiction обвинила в срыве презентации книги Киры Ярмыш издательство «Эксмо-АСТ»

Отмена презентации книги Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере № 3» на ярмарке non/fiction произошла по инициативе менеджмента издательства «Эксмо-АСТ». Об этом заявило руководство ярмарки.

Представители non/fiction сказали, что мероприятие с самого начала стремилось поддержать свободное и независимое книгоиздание. Они рассчитывают, что и впредь ярмарка «будет территорией свободы слова и площадкой консолидации культурного сообщества».

«Руководство ярмарки видит свою роль и цель в отстаивании свободного и открытого участия всех издательств и всех голосов современной культуры, мы всегда были и будем против цензуры. Смысл нашей ярмарки именно в этом: сочетание больших и малых издательств, возможность для всех голосов быть услышанным, вступить в спор, познакомить публику со всем спектром мнений, в том числе политических», — отметили организаторы.

При этом они считают, что холдинг «Эксмо-АСТ» вправе сам определять свою программу на ярмарке. Они выразили сожаление, что отмена презентации книги Ярмыш вызвала общественное возмущение.

В твиттере Ярмыш заявление организаторов назвали ложью. «Это ложь, о которой писала главный редактор Corpus Варвара Горностаева. Ярмарка пыталась снять презентацию негласно, а когда не вышло — ищет способы прикрыть свою трусость», — сказано там.

Презентация романа пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш должна была пройти 22 марта на ярмарке non/fiction. В последний момент ее заменили на представление книги «Иерусалим» Алана Мура. Главред издательства Corpus, которое выпускает роман Ярмыш, Варвара Горностаева говорила, что решение приняло руководство non/fiction в обход экспертного совета мероприятия.

«Невероятные происшествия в женской камере № 3» — это писательский дебют Киры Ярмыш. Роман рассказывает о задержанной на антикоррупционном митинге девушке, которая в спецприемнике погружается в ностальгию и видит мистические сны.