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Прокуратура запросила шесть лет колонии для Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 15:42

Прокуратура запросила шесть лет лишения свободы условно для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом представитель ведомства заявил во время заседания по делу в Мещанском районном суде, пишет РБК.

Калви проходит обвиняемым по делу о растрате кредитных средств, выданных банком «Восточный». Гособвинение также запросило условное наказание для остальных его фигурантов.

По мнению прокурора, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян должны получить пять лет колонии условно, директор Иван Зюзин — 5,5 года, экс-управляющий директор банка Александр Цакунов и директор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров — по 4,5 года, а экс-директор банка «Восточный» — четыре года.

«Считаем вину подсудимых доказанной. Просим назначить Калви наказание в виде шести лет колонии общего режима условно», — заявил в суде прокурор.

Представитель банка «Восточный» при этом попросил не лишать Майкла Калви свободы, так как банк «не имеет финансовых претензий к подсудимым», а «весь нанесенный ущерб был компенсирован».

Майкл Калви и его бизнес-партнеры были задержаны и арестованы в феврале 2019 года. Их обвинили в растрате денег банка «Восточный». По мнению следствия, предприниматели выдали невозвратный кредит на 2,5 млрд рублей Первому коллекторскому бюро, а также убедили акционеров «Восточного» вместо возврата долга передать банку 59,9% акций компании International Financial Technology Group — их оценили в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс.

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