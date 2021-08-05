«Любимый человек рядом»: супруга Алексея Навального рассказала о трехдневном свидании с ним в тюрьме

Жена Алексея Навального Юлия рассказала в инстаграме о первом длительном свидании с мужем в тюрьме.
По ее словам, покровская колония, где сейчас сидит оппозиционер, выглядит как двухзвездочная гостиница с картинами на стенах, а само свидание проходило в закрытом пространстве с несколькими комнатами и кухней.
Юлия рассказала, что охрана тщательно проверяла еду, которую она привезла для мужа. «Охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри, разрезает рандомный пирожок или персик на предмет героина и нюхает все напитки на предмет алкоголя», — уточнила она.
В инстаграме Навального тоже появился пост, в котором оппозиционер призвал ценить время с близкими и простые жизненные моменты.
«Я совсем не хотел писать банальный дурацкий пост в стиле: „Позвоните родителям“. Но типа да. Позвоните. И на семейный обед сходите. И пойдите с женой/мужем есть в 2 ночи. И обнимайтесь при каждой возможности», — отметил политик.
2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. По версии гособвинения, компания братьев Навальных оказала услуги компании «Ив Роше» по завышенным ценам, нанеся ей ущерб в 55 млн рублей. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.