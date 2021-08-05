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«Любимый человек рядом»: супруга Алексея Навального рассказала о трехдневном свидании с ним в тюрьме

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:11

Жена Алексея Навального Юлия рассказала в инстаграме о первом длительном свидании с мужем в тюрьме.

По ее словам, покровская колония, где сейчас сидит оппозиционер, выглядит как двухзвездочная гостиница с картинами на стенах, а само свидание проходило в закрытом пространстве с несколькими комнатами и кухней.

Юлия рассказала, что охрана тщательно проверяла еду, которую она привезла для мужа. «Охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри, разрезает рандомный пирожок или персик на предмет героина и нюхает все напитки на предмет алкоголя», — уточнила она.

Прямо как в песне — «три счастливых дня было у меня». Правда счастливых. Никаких стекол и решеток. Любимый человек рядом. Протягиваешь руку и дотрагиваешься, все еще немного удивляясь, что никто не пытается помешать. Через три дня все заканчивается, и мужа снова переодевают в робу и уводят. В этот момент очень хочется его отбить, но из оружия — только пустая кастрюля из‑под борща.
Юлия Навальная

В инстаграме Навального тоже появился пост, в котором оппозиционер призвал ценить время с близкими и простые жизненные моменты.

Это были очень кайфовые три дня. Цените простые жизненные моменты, друзья мои. Они очень-очень хороши, это понимаешь, лишившись их. Например, ваши родители наверняка месяцами зазывают вас в гости. А вам не хочется. Ведь будут кормить как на убой, лезть с расспросами. Ну и вообще времени нет.
Алексей Навальный

«Я совсем не хотел писать банальный дурацкий пост в стиле: „Позвоните родителям“. Но типа да. Позвоните. И на семейный обед сходите. И пойдите с женой/мужем есть в 2 ночи. И обнимайтесь при каждой возможности», — отметил политик.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. По версии гособвинения, компания братьев Навальных оказала услуги компании «Ив Роше» по завышенным ценам, нанеся ей ущерб в 55 млн рублей. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.

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