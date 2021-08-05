«Любимый человек рядом»: супруга Алексея Навального рассказала о трехдневном свидании с ним в тюрьме

Жена Алексея Навального Юлия рассказала в инстаграме о первом длительном свидании с мужем в тюрьме.

По ее словам, покровская колония, где сейчас сидит оппозиционер, выглядит как двухзвездочная гостиница с картинами на стенах, а само свидание проходило в закрытом пространстве с несколькими комнатами и кухней.

Юлия рассказала, что охрана тщательно проверяла еду, которую она привезла для мужа. «Охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри, разрезает рандомный пирожок или персик на предмет героина и нюхает все напитки на предмет алкоголя», — уточнила она.