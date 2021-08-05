В Петербурге нашли единственное пригодное для купания озеро. Через неделю его признали небезопасным

Роспотребнадзор проверил 24 петербургских пляжа и заключил, что ни одна акватория не соответствует стандартам безопасности. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Эксперты взяли 264 пробы воды и не обнаружил ни одной, которая бы соответствовала гигиеническим нормам. Регулятор не рекомендует горожанам купаться в Финском заливе (пляжи «Ласковый», «Сестрорецкий», «Кронштадтский», «Золотой», «Дюны»), реке Ижоре, всех трех Суздальских озерах, озере Разлив и других водоемах.

Заглатывание воды в них чревато острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

29 июля Роспотребнадзор нашел единственный водоем в Петербурге, в котором можно купаться — Верхнее Суздальское озеро близ станции метро «Озерки». Однако безопасным оно оставалось всего неделю.

«Афиша Daily» советовала, где купаться в Москве.