перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Студентки ВШЭ заявили о харассменте со стороны преподавателя. Его не уволили, хотя обещали 12:15
Banksy/Instagram В России выявили 23 120 новых случаев коронавируса
В России выявили 23 120 новых случаев коронавируса 11:27
В Петербурге нашли единственное пригодное для купания озеро. Через неделю его признали небезопасным 11:05
«МБХ-медиа» прекращает работу после блокировки Роскомнадзором 11:03
Роскомнадзор заблокировал сайт премии «Профессия — журналист», учрежденной Ходорковским 10:57
Количество заразившихся коронавирусом по всему миру перевалило за 200 млн 10:18
США планируют впускать в страну только привитых иностранцев 10:12
TV Promos/YouTube Подарок для Билла Клинтона: тизер третьего сезона «Американской истории преступлений»
Подарок для Билла Клинтона: тизер третьего сезона «Американской истории преступлений» 9:35
«Открытые медиа» и «Правозащита Открытки» прекратили работу после блокировки их сайтов 9:02
Netflix показал трейлер ремейка фильма «Это все она». Его снял режиссер «Дрянных девчонок» 2:30
В Испании начали изучать возможность использования эхинацеи для лечения COVID-19 1:41
Эштон Катчер снимется вместе с Риз Уизерспун в ромкоме «Твое место или мое» 1:10
После сайтов «Открытых медиа» и «МБХ медиа» Роскомнадзор заблокировал портал «Правозащиты Открытки» Обновлено в 0:13
BadGalRiri/Instagram Forbes признал Рианну миллиардером. Состояние певицы оценили в 1,7 млрд долларов
Forbes признал Рианну миллиардером. Состояние певицы оценили в 1,7 млрд долларов Вчера в 23:45
Роскомнадзор намерен обязать онлайн-кинотеатры рассказывать пользователям о бесплатном ТВ Вчера в 23:08
ВОЗ предложила ввести в богатых странах мораторий на ревакцинацию от COVID-19 Вчера в 22:48
ОБСЕ решила не отправлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму Вчера в 21:27
В сети появился трейлер байопика Ареты Франклин «Респект». Певицу сыграла Дженнифер Хадсон Вчера в 21:16
swapmap.app/Instagram В России появилась соцсеть для поиска и создания мероприятий — SwapMap
В России появилась соцсеть для поиска и создания мероприятий — SwapMap Вчера в 20:49
Увольнение сотрудников Xsolla, массовая гибель пчел и другие новости дня Вчера в 20:49 Дайджест
Отключить рекламу

В Петербурге нашли единственное пригодное для купания озеро. Через неделю его признали небезопасным

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:05

Роспотребнадзор проверил 24 петербургских пляжа и заключил, что ни одна акватория не соответствует стандартам безопасности. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Эксперты взяли 264 пробы воды и не обнаружил ни одной, которая бы соответствовала гигиеническим нормам. Регулятор не рекомендует горожанам купаться в Финском заливе (пляжи «Ласковый», «Сестрорецкий», «Кронштадтский», «Золотой», «Дюны»), реке Ижоре, всех трех Суздальских озерах, озере Разлив и других водоемах.

Заглатывание воды в них чревато острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

29 июля Роспотребнадзор нашел единственный водоем в Петербурге, в котором можно купаться — Верхнее Суздальское озеро близ станции метро «Озерки». Однако безопасным оно оставалось всего неделю.

«Афиша Daily» советовала, где купаться в Москве.

Подробности по теме
Водоемы и зоны отдыха: мини-гид по пляжам Подмосковья
Водоемы и зоны отдыха: мини-гид по пляжам Подмосковья
События недели на afisha.ru
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роспотребнадзор
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить