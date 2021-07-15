Температура в Москве продолжает бить рекорды, и спасаться от нее в условиях закрытых границ приходится в городских водоемах. К счастью, в этом году Росприроднадзор признал безопасными для купания восемь озер и прудов в Москве и 30 — в Подмосковье. Рассказываем, что вас там ждет.

Москва Путяевский пруд В самом большом пруду парка «Сокольники» разрешили купаться только в этом году — десятилетиями здесь стояла табличка о непригодности воды. Здесь оборудованный песчаный пляж, туалеты, раздевалки, летнее кафе, детская и тренажерная площадки, можно покататься на вейке. Пляжный отдых здесь можно разбавить прогулкой по лесу — по нему прогуливаются лоси, а еще здесь есть единственный в России орнитарий для лечения и реабилитации хищных птиц. Путь от станции «Маленковская» Ярославского направления МЖД займет 10 минут. Можно добраться на автомобиле, но на выходных людей здесь много, так что парковочных мест на всех не хватает.

© Moskva.Pictures

Озеро Белое Озеро на территории природно-исторического парка «Косинский». Оно сравнительно большое — обойти его целиком бодрым шагом можно минут за 30. Пляж также оборудован необходимым: есть раздевалки, спортивные площадки, настольный теннис, зона для пикников. Можно найти место в тени деревьев, но для этого придется приехать рано — людей здесь много. На берегу — классицистический храм начала XIX века, рядом с ним оборудованная набережная с лавочками. Парковочные места в дефиците, а прогулка от станции «Косино» до озера займет полчаса.

Озеро Мещерское Бесплатный чистый пляж с лежаками, туалетами, раздевалками, зоной для игры в волейбол и арендой лодок. Магазинов и кафе поблизости нет, так что еду и напитки лучше брать с собой. На территории парка несколько отличных детских площадок — не только горки-качели, но, например, несколько полос препятствий разных уровней сложности. Пешком от станции «Мещерская» — 15 минут.

© Ведомости/ТАСС

Серебряный Бор Купаться можно на пляжах № 2 и 3, они оборудованы раздевалками, туалетами, душем, можно арендовать беседки или лежаки, взять напрокат сапсерф. Есть кафе, но рассчитаться можно только наличными. Рядом нудистский пляж. Транспортная доступность хромает: посетители жалуются на пробки на подъезде к парку по выходным, а из общественного сюда едет только одна маршрутка № 390 от станции «Полежаевская», в ней придется провести 20 минут.

© Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Большой городской пруд Самый большой водоем Зеленограда — чистый и с обновленной инфраструктурой. Пляж травяной, с лежаками, зонтиками, туалетами, волейбольной площадкой, столами для настольного хоккея и пинг-понга. Есть специальная зона для купания детей, несколько водных горок, детский городок, прокат лодок и катамаранов. Пруд находится на территории парка Победы, который недавно отлично благоустроили — работы закончились в прошлом году.

Озеро Черное Озеро в Зеленограде с темной водой — не из‑за грязи, а из‑за торфяного дна. Оно к тому же периодически цветет, так что если хочется плавать в прозрачной воде, то лучше выбирать другие места. Зато здесь меньше людей, тише и красивая природа вокруг — болотно-озерный комплекс площадью 7,5 га. Есть небольшой песчаный пляж, лежаки, кабинки для переодевания, туалеты, но кафе рядом нет, а до ближайшего магазина придется идти несколько минут.

Школьное озеро Водоем недалеко от Большого городского пруда в Зеленограде. Озеро неглубокое, без лежаков, но с навесами, туалетами и кабинками. Есть прокат лодок, катамаранов, волейбольная и баскетбольная площадки. Людей ощутимо меньше, чем на других легальных городских пляжах. Без автомобиля добираться из центра Москвы утомительно: от станции метро «Речной вокзал» придется больше часа ехать на автобусе № 400.

Подмосковье В Московской области пригодными для купания признали три десятка водоемов: озера Сенеж в Солнечногорске, Святое в Шатуре, Голубое в Луховицах, Юбилейное в Рошале, Суворовские пруды во Фрязино, Рузское водохранилище, карьер «Байкал» в Павловском Посаде, реки Вязь и Сестра в Клину, Осетр в Зарайске, Гуслица, Любловка и Десна в Егорьевске. Полный список здесь. Подробнее про места для пляжного отдыха в области мы расскажем в отдельном материале.