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Суд оставил в силе решение о признании ФБК* экстремистской организацией

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:32

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным решение Мосгорсуда, признавшего Фонд борьбы с коррупцией* и другие структуры Алексея Навального экстремистскими организациями. Об этом сообщает РИА «Новости».

9 июня Мосгорсуд по требованию прокуратуры признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и Штабы Алексея Навального* экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России. В иске говорилось, что фонды занимаются «созданием условий для изменения основ конституционного строя с использованием „цветной революции“».

Тогда суд постановил ликвидировать ФБК и ФЗПГ, а их имущество передать в собственность государства. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

До апелляции решение о признании организаций экстремистскими не считалось вступившим в силу. Запрет на их деятельность начал действовать сразу же после решения Мосгорсуда.

26 июля Роскомнадзор заблокировал сайт Навального navalny.com и еще более 40 ресурсов, связанных с ФБК. В Роскомнадзоре заявили, что сайты «используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности». Генпрокуратура также потребовала от YouTube заблокировать каналы соратников оппозционера.

*ФБК и ФЗПГ внесены в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признаны экстремистскими организациями (как и Штабы Навального).

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