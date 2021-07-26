Доступ ограничили на основании решения Генпрокуратуры от 15 июня. Ведомство сослалось на статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По ней блокируются сайты, на которых есть материалы с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального navalny.com. Об этом говорится в телеграм-канале «Команда Навального».

Соратник Навального Леонид Волков сказал «МБХ-медиа», что пока неясно, за что именно заблокировали сайт.

9 июня Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (оба ранее включены в перечень иноагентов) и Штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Соратника оппозиционера и экс-директора ФБК Ивана Жданова объявили в федеральный розыск.