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Брендан Фрейзер сыграет в «Убийцах цветочной луны» Мартина Скорсезе

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:11

Американский и канадский актер Брендан Фрейзер сыграет в новом фильме Мартина Скорсезе под названием «Убийцы цветочной луны». Помимо него, в картине появятся Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Лили Глэдстоун и Джесси Племонс, сообщил Deadline.

По информации издания, Фрейзер сыграет адвоката Гамильтона. Какую роль он займет в сюжете, не сообщается. Известно, что фильм будет посвящен серийному убийству представителей племени осейджи, владевших богатыми нефтью землями в начале XX века.

Действие «Убийц цветочной луны» развернется в Оклахоме 1920-х годов. История, рассказанная в криминальной драме, будет основана на одноименной книге Дэвида Гранна. Сценарий ленты написал Эрик Рот.

Оператором выступит Родриго Прието, известный по работе над «Фридой», «Ирландцем», «Операцией „Арго“» и «Волком с Уолл-стрит». Участием в производстве и дистрибуции ленты займется также продюсерская компания Ди Каприо Appian Way Productions.

Apple выделила на фильм бюджет в 200 млн долларов. Съемки фильма уже начались при содействии консультантов племени осейджи.

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