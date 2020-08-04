Леонардо Ди Каприо подписал с Apple контракт на производство фильмов и сериалов

Продюсерская компания Леонардо Ди Каприо Appian Way Productions подписала контракт с Apple на производство сериалов и фильмов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Партнеры займутся в том числе созданием фильма «Убийцы цветочной луны» режиссера Мартина Скорсезе с Ди Каприо в главной роли. Ранее Apple выделила Appian Way Productions 200 млн. долларов на создание фильма. Это произошло после того, как Paramount отказалась от проекта, посчитав его слишком дорогим. «Убийцы цветочной луны» выйдут одновременно на стриминговой платформе Apple TV+ и в кинотеатрах.

Также Apple совместно с Appian Way Productions займется созданием сериала «Сияющие девушки». Главную роль в нем сыграет звезда «Рассказа служанки» Элизабет Мосс. Сотрудничество компаний не ограничится этими двумя проектами, но о других совместных лентах пока ничего не сообщается.

У Appian Way Productions был контракт с Paramount на три года, а до него компания сотрудничала со студией Warner Bros. «Сияющие девушки» будут первым проектом для студии Ди Каприо в сегменте телевидения.

Appian Way Productions ранее продюсировала фильмы «Авиатор», «Волк с Уолл-стрит», «Остров проклятых», «Выживший» и «Мартовские иды», а также различные документальные проекты.