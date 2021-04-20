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Скорсезе приступил к съемкам «Убийцы цветочной луны» с Ди Каприо, Де Ниро и Племонсом

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:41

Мартин Скорсезе приступил к съемкам фильма «Убийца цветочной луны». Об этом сообщается на сайте компании The Oklahoma Film + Music, которая вместе с Apple Original Films участвует в производтсве картины.

Вместе с началом работы продюсеры окончательно утвердили актерский состав: Джесси Племонс, Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Лили Гладстон. Сам Скорсезе отметил, что рад наконец-то начать работу, изначальный старт которой был запланирован на февраль.

Режиссер поблагодарил консультантов племени Осейджи, которые помогали в подготовке к съемкам. Вожди этого народа познакомили создателей фильма с местными культурологами и ремесленниками — специалисты помогут честно и достоверно отразить историю племени.

Фильм основан на документальной книге Дэвида Гранна, изданной в 2017 году и рассказывающей об убийстве нескольких людей в 1920-х годах после того, как они обнаружили нефть на своей земле. Убийства привлекли внимание только что сформированного ФБР, чье расследование раскрыло зловещий заговор.

Сценарий подготовил сам Гранн вместе с Эриком Ротом. Оператором выступит Родриго Прието, известный по работе над «Фридой», «Ирландцем», «Операцией „Арго“» и «Волком с Уолл-стрит». Участие в производстве и дистрибуции ленты займется также продюсерская компания Ди Каприо Appian Way Productions. Apple выделила на фильм бюджет в 200 млн долларов.

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