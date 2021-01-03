В Москве запустили первые поезда метро под управлением женщин. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Всего прошли обучение и получили права на управление составами 12 машинисток. Они будут работать на Филевской линии — одной из самых современных в московском метро.

Для первых машинисток разработали специальную форму. «Женщины сами будут выбирать, в чем им удобнее управлять поездом — в юбке или в брюках: сезонная форма прорабатывается с учетом этих вариаций», — говорится в посте департамента.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов объявил, что в следующем году на работу выйдут не менее 50 новых машинисток. По его словам, уже сейчас московский метрополитен занимает второе место в мире по числу работающих женщин — их более 22 тыс. или 36% от числа всех сотрудников.

С 2021 года вступил в силу приказ Минтруда России, разрешающий женщинам работать машинистками электропоездов в метрополитене. Список профессий, запрещенных для женщин, сократили с 450 до 100 позиций.

В 2019 году «Афиша Daily» поговорила с Анной Шпеновой, которая считалась единственной в России пожарной, пока ее не уволили, о том, почему список запрещенных профессий морально устарел.