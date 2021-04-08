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Минтруд может разрешить женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:19

Министерство труда и социальной защиты планирует разрешить женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты. Об этом сообщает ТАСС.

Профессии авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолетов и вертолетов, исключены в подготовленном министерством проекте приказа.

Инициативу ранее предложила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. По ее словам, несправедливо запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности, в частности, по направлению техника по крылу или инженера, занятых на обслуживании аппаратов.

В январе в Москве запустили первые поезда метро под управлением женщин. Обучение прошли и получили права на управление составами 12 машинисток. Они будут работать на Филевской линии.

С 2021 года вступил в силу приказ Минтруда, разрешающий женщинам работать машинистками электропоездов в метро. Список профессий, запрещенных для женщин, сократили с 450 до 100 позиций.

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