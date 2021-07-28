Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт Любови Соболь из‑за «пропаганды деятельности» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Штабов Алексея Навального*. Об этом она сама сообщила в твиттере.

«Если вы еще не устали от новостей про „свободу слова“ в России, то вот вам еще одна. Роскомнадзор требует заблокировать мой твиттер. […] Что это, как не истерика Кремля перед выборами?» — написала Соболь.

В сообщении Twitter указано, что соцсеть получила от РКН уведомление о том, что страница Соболь содержит информацию, запрещенную в России.

Ранее ведомство потребовало от YouTube заблокировать каналы оппозиционеров Леонида Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова. В сообщении, которое получил Волков, говорилось, что его аккаунт якобы содержит «призывы к массовым беспорядкам» и «экстремистской деятельности».

26 июля Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального navalny.com и еще больше 40 ресурсов, связанных с ФБК. В Роскомнадзоре заявили, что сайты «используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности».

* ФБК внесен в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признан экстремистской организацией (как и Штабы Навального).