В Москве задержали участницу Pussy Riot Анну Кузьминых. Два дня назад она вышла из спецприемника

В Москве у подъезда дома полицейские задержали режиссера и участницу панк-рок-группы Pussy Riot Анну Кузьминых. Ее везут в ОВД «Якиманка», сообщила она «Открытым медиа» и «Медиазоне».

Причину задержания правоохранители не уточнили. К ней выехал адвокат Илья Уткин.

22 июня Кузьминых задержали на выходе из маникюрного салона за неповиновение сотрудникам полиции. 7 июля Кузьминых освободилась из спецприемника после 15 суток ареста.

В тот же день полиция повторно задержала двух других активистов из Pussy Riot — Александра Софеева и Марию Алехину, которые также вышли после 15 суток ареста.