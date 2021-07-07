Участника Pussy Riot Александра Софеева задержали в центре вакцинации от COVID-19

В Москве задержали участника панк-рок-группы Pussy Riot Александра Софеева, который в ночь на 7 июля вышел из спецприемника после 15 суток ареста. Это произошло на выходе из Гостиного Двора, где активист получил второй компонент вакцины от коронавируса. Об этом «МБХ медиа» рассказали в группе.

Полицейские не объяснили Сафееву, с чем связано задержание. Вместе с ним после вакцинации в ОП «Китай-город» увезли фотографа Дмитрия Воронцова и журналиста «Радио Свобода»* Андрея Киселева.

22 июня Басманный суд в Москве арестовал Софеева на 15 суток, признав его виновным в мелком хулиганстве. Аналогичное наказание вменили Дмитрию Воронцову. За день до этого сотрудники полиции составили на них протоколы о распитии спиртного в общественном месте, обнаружив в рюкзаке бутылку вина неподалеку от дома активиста.

2 июля другую участницу Pussy Riot — Веронику Никульшину задержали на следующий день после того, как она вышла из СИЗО. Тогда правоохранители объяснили задержание тем, что у нее «что‑то не в порядке» с документами.

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