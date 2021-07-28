В Петербурге вынесли первый приговор из‑за сбитого электросамокатом ребенка

Колпинский районный суд Петербурга вынес первый приговор в отношении электросамокатчика, сбившего ребенка. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Суд признал Валерия Зюзина виновным по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Его приговорили к обязательным работам на 300 часов и штрафу в 200 тыс. рублей. Мужчина свою вину признал.

По данным правоохранителей, Зюзин, передвигаясь в Колпинском парке на электросамокате, врезался в маленького мальчика на велосипеде. Ребенок ударился головой об асфальт и получил тяжелые травмы.

В начале лета в Петербурге прошли обыски у компаний по аренде электросамокатов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels. Поводом для проверки послужили участившиеся случаи наездов самокатчиков на людей.

По данным МВД, в России за полгода произошло 180 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В них пострадали 188 человек, погибли еще 5.