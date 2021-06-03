В Петербурге прошли обыски у сервисов проката электросамокатов

Главное следственное управление СК по Петербургу начало обыски в компаниях по аренде электросамокатов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Поводом для проверки послужили случаи наезда на людей, в результате которых пострадавшие получили травмы. Один из инцидентов произошел в Невском районе, где пользователь кикшеринга наехал на пятилетнего ребенка, а позже скрылся.

Следователи в ходе обысков пытаются установить личность мужчины. Также они изымают предметы и документы, которые представляют интерес для следствия.

Всего из‑за случаев наезда в Петербурге было возбуждено три уголовных дела. Одно из них связано с инцидентом, который произошел на Невском проспекте в середине мая. Тогда группа молодых людей наехала на мужчину и избила его. На них завели дело о хулиганстве и задержали.

Еще одно дело — о причинении вреда здоровью — возбудили после наезда мужчины на ребенка в Колпинском районе. По факту похожего случая в Московском районе проводится проверка.

По данным московского Дептранса, за первые четыре месяца 2021 года в городе произошло 27 ДТП с участием «средств индивидуальной мобильности». Попытки регулирования правил вождения электросамокатов и сигвеев предприняло множество ведомств — от ЦОДДа и Дептранса до мэрий городов.

В мае Мосгордума предложила составить черный список нарушителей, ограничить скорость передвижения в парках до 15 километров в час, выделить для самокатов специальные велодорожки и запретить ездить на одном транспорте вдвоем.

3 июня к обсуждению вопроса подключился Совет по правам человека. Там предложили не только ограничить скорость движения электросамокатов, но и распространить на них правила ПДД — оснастить номерами и ввести ОСАГО.