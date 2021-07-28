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HBO Max сделает из продолжения «Секса в большом городе» новое многосезонное шоу

Виктория Шанина
Сегодня в 14:50

Стрим-сервис HBO Max планирует сделать многосезонное шоу из сериала «And Just Like That…» — продолжения «Секса в большом городе». Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исполнительного продюсера проекта.

По словам источника, еще есть надежда, что Ким Кэтролл вернется к роли Саманты Джонс в следующих сезонах. Однако она неоднократно публично отказывалась от участия в проекте, поэтому шансы невелики.

Ранее Daily Mail сообщал, что вместо Саманты Джонс в сериале появятся две новые героини, — «сильная, влиятельная афроамериканка» и девушка азиатского происхождения. Продюсеры делают шоу «таким же расово разнообразным и красочным, как сам Нью-Йорк». Так они хотят привлечь к нему внимание новых зрителей.

«Смешно, что жизнь в таком плавильном котле, как Нью-Йорк, показывали исключительно глазами белых женщин», — заявил собеседник издания.

Изначально HBO Max анонсировал продолжение «Секса в большом городе» в качестве мини-сериала. Сколько будет сезонов по новому плану, пока неизвестно.

Проект расскажет о том, как Кэрри, Миранда и Шарлотта прошли путь от сложной реальности и дружбы в тридцать лет к еще более сложным переживаниям в пятьдесят. В первом сезоне «And Just Like That…» будет 10 серий, премьера запланирована на конец 2021 года.

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