На HBO Max может выйти продолжение «Секса в большом городе». Правда, без Ким Кэтролл

HBO Max планирует снять продолжение сериала «Секс в большом городе». Об этом сообщает газета New York Post.

По данным издания, стриминговый сервис работает над мини-сериалом, в котором будут участвовать все основные актрисы, кроме Ким Кэтролл (Саманта Джонс). Она не раз публично отказывалась от участия в проекте и возвращения к своей роли.

Кроме того, несколько лет назад в одном из интервью Кэтролл предлагала создателям «Секса в большом городе» пригласить на роль Саманты афроамериканскую или латиноамериканскую актрису.

Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), наоборот, проявляет интерес к продолжению сериала. В прошлом году в разговоре с изданием Entertainment Tonight она призналась, что была бы не против снова поработать над этим проектом. «Я хотела бы увидеть, где персонажи оказались сейчас. Мне любопытно, ведь мир так сильно изменился даже после выхода фильмов», — говорила она.

Представители HBO Max пока эту информацию не комментируют.

Шоу «Секс в большом городе» впервые появилось в эфире HBO в июне 1998 года, сериал продлился в течение шести сезонов и был закрыт в 2004 году. Он был посвящен жизни четырех подруг из Нью-Йорка, перешагнувших 30-летний рубеж.

Кэрри, Миранда, Шарлотта и Саманта смело обсуждали в деталях свои будни и сексуальную жизнь, в различных эпизодах поднимались спорные вопросы случайных связей, места женщины в современном мире, однополой любви и другие. Сериал получил два полнометражных продолжения и приквел «Дневники Кэрри» из двух сезонов от канала CW.