В сети появился тизер десятого сезона сериала «Американская история ужасов», который выйдет на Hulu 25 августа. Он будет называться «Двойной сеанс» и, кажется, речь в нем пойдет об НЛО и пришельцах.

Ролик показывает пришельцев и других пугающих монстров, живущих в том числе под водой. Судя по трейлеру, в новом сезоне встретятся чудовища земной и водных стихий. Эпизоды шоу будут поделены на две части: «Красный прилив» и «Долина смерти».