Модель Кайя Гербер сыграет в новом сезоне «Американской истории ужасов». Он выйдет в 2021 году

Кинематографист не рассказал, какая роль достанется Гербер. Эту информацию, как и прочие детали нового сезона, он держит в секрете. Пока известно, что у продолжения сериала-антологии будет две части: действие в одной пройдет у моря, в другой — у песка.

Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снимется в десятом сезоне сериала «Американская история ужасов». Об этом шоураннер проекта Райан Мерфи сообщил в инстаграме.

Помимо Гербер, в новых эпизодах появятся Маколей Калкин, Кэти Бейтс, Сара Полсон, Эван Питерс, Лили Рейб, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.

«Если мне это снится, не будите меня», — прокомментировала новость о своем участии в проекте модель. Для нее роль в «Американской истории ужасов» станет первой крупной работой в качестве актрисы.

Телеканал FX продлил «Американскую историю ужасов» до 13-го сезона — шоу не закончится минимум до 2023 года. «Афиша Daily» подробно разбирала эстетические особенности девятого сезона — одного из самых амбициозных за всю историю шоу.