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В Москве разрешили пускать зрителей на концерты и кинопоказы по QR-кодам без ограничений

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:17

Московским театрам и другим учреждениям культуры разрешили проводить мероприятия без ограничений по количеству зрителей при условии введения системы пропусков по QR-кодам. Об этом сказано в приказе главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

Согласно документу, в этом случае не нужно будет соблюдать ограничения по количеству зрителей при проведении культурно-досуговых и зрелищных мероприятий, таких как концерты, представления, спектакли, лекции, творческие встречи и кинопоказы. Кроме того, зрителям разрешат находиться в помещениях без масок и перчаток.

Организации, которые не введут систему QR-кодов, по-прежнему смогут заполнять залы не более чем на 50% от вместимости помещений, а общее число зрителей не должно будет превышать 500 человек.

С 28 июля по 19 июля в Москве и Подмосковье действовала система обязательных QR-кодов, подтверждающих факт прививки, перенесенного заболевания или недавно сделанного ПЦР-теста, для посещения ресторанов, кафе и баров. Те, у кого не было кода, могли находиться лишь на летних верандах заведений. О том, как московские заведения пережили месяц ограничений, «Афиша Daily» рассказывала здесь.

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