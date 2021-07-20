С понедельника на входе в рестораны и кафе больше не нужно показывать QR-код, теперь эта система носит рекомендательный характер. «Афиша Daily» узнала, как месяц ограничений повлиял на московские заведения: какие убытки они понесли, кому пришлось увольнять персонал, а кому — закрываться.

Максим Смирнов Управляющий ресторана «Соль»

«Введение кодов фактически остановило работу ресторана — посетителей стало меньше примерно в 15 раз . Резкое падение количества гостей повлекло принятие сложных решений: пришлось сильно перестроить график работы, в два раза сократить персонал (разумеется, с последующим восстановлением), часть сотрудников отправили в отпуск. Понимаем, что, с одной стороны, введение ограничений в сложившейся ситуации было неизбежно и мы должны быть готовы к подобному. С другой — на фоне остальных отраслей меры оказались чересчур жесткими и явно не до конца продуманными со стороны правительства. Было ощущение, что не сделали выводы и не выработали стратегию после первого локдауна, поэтому пришлось принимать поспешные и нелогичные решения. Через неделю после введения ограничений мы собрались уходить на каникулы. Еще через три дня передумали и старались остаться в строю и обеспечить персоналу работу в еще более компактном графике. Выручка упала на 80% в первую неделю, во вторую ситуация стала еще хуже. Сейчас активно налаживаем все процессы. Из‑за внезапной отмены ограничений не всех сотрудников получилось своевременно вернуть на рабочие места. На восстановление экономики ресторана уйдет месяца четыре, если не пять. Коды проверять больше не будем. 95% наших сотрудников вакцинированы, все меры безопасности соблюдали и продолжим соблюдать».

Ресторан «Соль»

Полина Каргаленкова Соуправляющая «Зинзивера», «Дежурной рюмочной», клуба «Клуб» и других заведений

«С 1 июля мы закрыли все заведения, кроме рюмочной „Барка“ и клуба „Клуб“, в котором есть веранда. За первые пару дней ограничений стало понятно, что выручка упадет на 95%. Мы понимали, что еще недостаточно людей привилось и тем более получило QR-код. А июнь уже стал для нас убыточным из‑за требования работать до 23.00. Мы вели переговоры с нашими арендодателями об арендных каникулах. Так как локдауна не объявляли, большинство из них нам отказали. Соответственно, к долгам перед поставщиками прибавились арендные платежи. Сотрудникам месяц назад мы сказали, что ситуация такая, что у нас у всех вынужденный отпуск, об этом было больно говорить. Сейчас мы заново собираем тех, кто не уехал и не нашел другую работу. Несмотря на отмену QR-кодов, на восстановление потока еще уйдет время. Это был разорительный бессмысленный коллапс. Скорее всего, несколько наших заведений придется закрыть ».

Рюмочная «Зинзивер»

Джулия Маэстрелло Владелица пиццерий Maestrello

«Нам нововведение с кодами в таком формате и в такие сроки показалось неуместным, потому что ограничения затронули в основном общепит. В транспорте, магазинах, кинотеатрах и других общественных местах все осталось без изменений. Это несправедливо, будто вирус распространяется только в ресторанах. Мы четко понимали, что это очередной удар по посещаемости и сокращение выручки. Также ожидали, что столкнемся с негативом со стороны гостей — 28 июня многие еще не знали об ограничениях на вход. Нам приходилось быть первоисточником и выслушивать негодование от посетителей. В первый день по QR-коду пришли четыре человека , и мы поняли, что это провал. Поэтому быстро среагировали и приняли решение работать только навынос и полностью убрать посадку в зале — здорово, что пиццу удобно брать с собой. Большим плюсом также стало наличие летних веранд в обоих наших местах — их приходилось готовить экстренно, но мы успели. Мы считаем, что особо не пострадали и наши убытки минимальны. Все сотрудники были в работе, сокращать персонал не пришлось. Мы не будем продолжать проверять QR-коды, потому что это во многом ограничивает свободу гостя. Все меры предосторожности продолжаем соблюдать и делаем все возможное, чтобы людям было безопасно и комфортно посещать наши пиццерии».

Пиццерия Maestrello

Валерия Питюрина Управляющий директор «Брикет-маркета» в «Цветном»

«Новость о введении ограничений была неожиданностью, к такому сложно подготовиться. Жгучая обида и чувство невероятной усталости — пожалуй, все, что успели испытать. Но мы примерно понимали, как дальше действовать. Введенные меры нам показались излишними, потому что параллельно не существовало каких‑то жестких ограничений для других общественных мест. Наш проект еще очень молодой, поэтому первая волна ограничений в прошлом году сильно повлияла на нас, и мы только-только начали возвращаться к нормальной жизни. Ограничения с кодами для нас — тот же локдаун, только формально вы продолжаете работать. Уход на вынужденные каникулы означает, что придется распускать команду — этого мы себе позволить не могли. Пришлось искать варианты: к примеру, нам удалось открыть временные летние веранды на 6-м этаже универмага, чтобы гости могли перекусить без QR-кодов. Выручка сократилась на 90% . Когда у нас появилась возможность сделать веранды со свободной посадкой, ситуация немного улучшилась, но падение все равно было более 80%. Убытки понесли серьезные, но здесь нам повезло — нас поддержал универмаг „Цветной“. Мы надеемся восстановиться как можно быстрее, но все зависит от того, будут ли дальше какие‑то ограничения. Пришлось ли нам кого‑то уволить? Нет, это наша политика в первую, вторую и третью волны пандемии — сохранить людей всеми доступными способами. Новость об отмене мер удивила и порадовала. Спешно возвращаем все планы, готовимся к осеннему сезону. Мы не будем больше проверять QR-коды, потому что находимся внутри универмага. Чтобы к нам попасть, гость проходит кучу помещений, магазинов, эскалаторов, лифтов и прочего. Но мы проводим огромное количество разных мер по противодействию коронавирусу — больше, чем рекомендует Роспотребнадзор. Рассчитываем, что это помешает распространению вируса. За полтора года жизни в условиях пандемии мы уже привыкли к перманентному чувству дискомфорта — это как заживающая ссадина на коленке, чешется, но уже не болит. Нам опять предстоит как минимум несколько месяцев восстановления».

«Брикет-маркет» в «Цветном»

Александра Селиванова Генеральный директор бара «Стрелка»

«Введение новых ограничений мы восприняли спокойно — за последний год пережили достаточно неприятных новостей, и уже чуть более сдержанно реагируем на них. Кроме того, у нас есть большая летняя терраса, которая позволила пройти путь с наименьшими потерями. Первая неделя с обязательными QR-кодами была сложной, зато вскоре мы увидели на примере своей аудитории, что люди серьезно отнеслись к вопросу и нашли пути решения. Сначала проходимость снизилась процентов на 70, но вскоре стало больше людей с кодами — в основном в баре, на вечеринках во дворе и на футбольных трансляциях. Террасу ограничения практически не затронули, на ней могли найти укрытие все желающие вне зависимости от наличия QR-кода. В конце месяца ожидаем убыток около 30%. При этом мы никого не увольняли. Рады, что ограничения были недолгими, и планируем восстановиться уже в течение нескольких недель. Сейчас продолжаем следить за всеми мерами безопасности, но систему QR-кодов упразднили».

Бар «Стрелка»

28 июня, в первый день введения системы QR-кодов, в Москве было зарегистрировано 7246 новых случаев заражения коронавирусом, 124 человека умерли. 20 июля, по официальной статистике, в городе выявлено 3188 новых заболевших и 101 смерть от COVID-19.