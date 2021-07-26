Появился первый трейлер 9-го сезона «Декстера». Шоу выйдет с подзаголовком «Свежая кровь»

Действие происходит спустя 10 лет после финала прошлого сезона. Декстер, который числится погибшим во время урагана в Майами, переехал в небольшой городок Айрон-Лейк. Он работает продавцом в оружейном магазине, представляясь Джимом Линдсеем.

Телеканал Showtime показал первый трейлер продолжения «Декстера». Девятый сезон проекта выйдет 7 ноября, в 4.00 по московскому времени.

Декстер доволен своей жизнью и уже давно не убивает. Но тут начинает происходить ряд неожиданных событий, которые вынуждают его снова взяться за нож.

К работе над сериалом вернулись актер Майкл С.Холл в главной роли и шоураннер Клайд Филлипс, который участвовал в проекте первые четыре сезона.

В шоу вернулись и другие создатели оригинального «Декстера» — продюсеры Сара Коллетон, Джон Голдуин и Скотт Рейнолдс. Дженнифер Карпентер вновь сыграла сводную сестру Декстера, а Джон Литгоу — маньяка Троицу.

О продолжении проекта было объявлено в октябре 2020 года. В новом сезоне будет десять эпизодов, каждый из которых длится около часа.