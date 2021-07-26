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Появился первый трейлер 9-го сезона «Декстера». Шоу выйдет с подзаголовком «Свежая кровь»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:04

Телеканал Showtime показал первый трейлер продолжения «Декстера». Девятый сезон проекта выйдет 7 ноября, в 4.00 по московскому времени.

Действие происходит спустя 10 лет после финала прошлого сезона. Декстер, который числится погибшим во время урагана в Майами, переехал в небольшой городок Айрон-Лейк. Он работает продавцом в оружейном магазине, представляясь Джимом Линдсеем.

Декстер доволен своей жизнью и уже давно не убивает. Но тут начинает происходить ряд неожиданных событий, которые вынуждают его снова взяться за нож.

К работе над сериалом вернулись актер Майкл С.Холл в главной роли и шоураннер Клайд Филлипс, который участвовал в проекте первые четыре сезона.

В шоу вернулись и другие создатели оригинального «Декстера» — продюсеры Сара Коллетон, Джон Голдуин и Скотт Рейнолдс. Дженнифер Карпентер вновь сыграла сводную сестру Декстера, а Джон Литгоу — маньяка Троицу.

О продолжении проекта было объявлено в октябре 2020 года. В новом сезоне будет десять эпизодов, каждый из которых длится около часа.

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«Декстер» выходил в эфире Showtime с 2006 по 2013 год. За это время проект неоднократно номинировался на «Эмми» и «Золотой глобус» как лучший драматический сериал. Актеры Майкл С.Холл и Джон Литгоу выиграли в 2010 году «Золотые глобусы».

Оригинальный сериал рассказывал о герое по имени Декстер, который работает в полиции, но в свободное время сам выслеживает преступников и жестоко убивает их. В то же время он имеет социопатические наклонности, однако отчим научил его направлять жажду убивать на тех, кто это заслужил.

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