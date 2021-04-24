Вышел первый тизер продолжения сериала «Декстер»

В 10-секундном ролике можно увидеть лишь топор на фоне пламени. «Нет ничего лучше, чем вернуться к природе. Моей природе», — говорит за кадром актер Майкл Си Холл — исполнитель главной роли в шоу.

О продолжении проекта было объявлено в октябре 2020 года. Новый сезон станет девятым, в нем будет десять эпизодов. Премьера сериала намечена на осень этого года.

Шоураннером проекта выступил Клайд Филлипс, работавший над первыми четырьмя сезонами. В шоу вернулись и другие создатели оригинального «Декстера» — продюсеры Сара Коллетон, Джон Голдуин и Скотт Рейнолдс.

«Декстер» выходил в эфире Showtime с 2006 по 2013 год. За это время проект неоднократно номинировался на «Эмми» и «Золотой глобус» как лучший драматический сериал. Актеры Майкл С.Холл и Джон Литгоу выиграли в 2010 году «Золотые глобусы».

Оригинальный сериал рассказывал о герое по имени Декстер, который работает в полиции, но в свободное время сам выслеживает преступников и жестоко убивает их. В то же время он имеет социопатические наклонности, однако отчим научил его направлять жажду убивать на тех, кто это заслужил.