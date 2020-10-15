У «Декстера» появится продолжение. Новый сезон выпустит канал Showtime

Сериал «Декстер» получит продолжение: американский телеканал Showtime снимет новый, девятый сезон популярного шоу. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Пока канал заказал только один сезон из десяти эпизодов. Showtime не планирует в дальнейшем снимать шоу. Тем не менее девятый сезон «Декстера» станет именно продолжением истории о серийном убийце — его роль, разумеется, снова исполнит Майкл С. Холл.

«Мы бы вернулись к этому уникальному персонажу только в том случае, если бы смогли найти творческий подход, который был бы действительно достоин блестящего оригинального сериала», — сказал президент Showtime Entertainment Гэри Левин.

Шоураннером проекта вновь станет Клайд Филлипс, работавший над первыми четырьмя сезонами. В шоу вернутся и другие создатели оригинального «Декстера» — продюсеры Сара Коллетон, Джон Голдуин и Скотт Рейнольдс. Производство продолжения начнется зимой 2021 года, а премьера девятого сезона «Декстера» запланирована на осень.

«Декстер» выходил в эфире Showtime с 2006 по 2013 год. За это время проект неоднократно номинировался на «Эмми» и «Золотой глобус» как лучших драматический сериал. Актеры Майкл. С. Холл и Джон Литгоу выиграли в 2010 году «Золотые глобусы».

Ранее Showtime продлил самый свой долгий проект — сериал «Бесстыжие» («Shameless») — на одиннадцатый сезон, который выйдет в 2021 году и станет для шоу последним. А вот комедийный сериал «Шучу» с Джимом Кэрри не получил продолжения. Зато на канале появятся новые шоу — «Ваша честь» и «Птица доброго Господа».