Канье Уэст остался жить на стадионе в Атланте. Чтобы закончить новый альбом

Канье Уэст сделал стадион Mercedes Benz в Атланте, где недавно прошла вечеринка-презентация его нового альбома «Donda», своим домом на ближайшие недели. Об этом пишет TMZ со ссылкой на информированные источники.
По их словам, в стадионе оборудовали студию, жилые помещения и даже наняли шеф-повара, который готовит еду рэперу. Музыкант останется жить на спортивной арене пока не завершит работу над новой пластинкой, выход которой перенесли.
В субботу Уэста увидели на стадионе во время футбольного матча. Он был в той же одежде, что и на презентации «Donda» — в оранжевом пуховике и с мешком на голове.
Новый альбом рэпера должен был выйти сразу после его презентации 23 июля. Однако Уэст отложил релиз на две недели — до 6 августа. Появятся ли на нем новые треки после 14 дней работы или все ограничится сведением и мастерингом, неизвестно.