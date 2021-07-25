Канье Уэст остался жить на стадионе в Атланте. Чтобы закончить новый альбом

Канье Уэст сделал стадион Mercedes Benz в Атланте, где недавно прошла вечеринка-презентация его нового альбома «Donda», своим домом на ближайшие недели. Об этом пишет TMZ со ссылкой на информированные источники.

По их словам, в стадионе оборудовали студию, жилые помещения и даже наняли шеф-повара, который готовит еду рэперу. Музыкант останется жить на спортивной арене пока не завершит работу над новой пластинкой, выход которой перенесли.

В субботу Уэста увидели на стадионе во время футбольного матча. Он был в той же одежде, что и на презентации «Donda» — в оранжевом пуховике и с мешком на голове.