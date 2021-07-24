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США ужесточили критерии получения статуса астронавта. Такое решение вынесли в день полета Безоса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:19

20 июля Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) утвердило новые правила для кандидатов на звание астронавта, пишет Би-би-си. Это первые изменения с момента запуска программы «крылья астронавта» в 2004 году.

По новым правилам кандидат в астронавты должен пролететь на высоте 80 километров над Землей — это сделал как Джефф Безос, так и Ричард Брэнсон.

Другие два условия — членство в летном экипаже и активный вклад в обеспечение безопасности космического полета. Что именно подразумевается под последним критерием, будут определять чиновники FAA.

Суборбитальный прыжок главы Amazon Джеффа Безоса не удовлетворяет двум последним условиям. Как говорил гендиректор Blue Origin Боб Смит, «экипажу действительно нечего делать» на полностью автономном корабле New Shepard. Члены экспедиции сразу заявлялись как космические туристы, а не летная группа.

В случае с Брэнсоном шансов на получение почетной награды больше, поскольку он как минимум принимал активное участие в испытательных полетах ракетоплана Unity.

Значок «крыльев астронавта», которые бизнесмены прикрепили на грудь после полета в космос, были самодельными. Однако они все еще могут получить статус астронавта, если руководство FAA посчитает их «вклад в развитие коммерческих полетов человека в космос заслуживающим особого признания».

Впервые «крыльями астронавта» наградили Алана Шепарда-младшего и Вирджила Гриссома в начале 1960-х годов за их участие в программе «Меркурий-семь». Звания астронавтов определяют NASA и армия США, но только своим сотрудникам и военнослужащим, а FAA наделяет «крыльями коммерческого астронавта» тех, кто достигает космоса на частном космическом корабле — первым таким аппаратом стал SpaceShipOne компании Virgin Galactic.

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