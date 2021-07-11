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Миллиардер Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный полет

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:47

Британский миллиардер Ричард Брэнсон в возрасте 70 лет отправился в суборбитальный полет на космическом корабле VSS Unity, произведенный собственной компанией Virgin Galactic. Прямая трансляция полета ведется на ютьюб-канале.

Вместе с ним в полет отправились еще пять членов экипажа: пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла и ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт.

Космолет стартанул не с земли, а с самолета-носителя VSS Unity — сразу с воздуха. Когда он достиг отметки в 15 км, то сбросил космоплан и запустил ракетные двигатели. За две минуты космический корабль смог разогнаться до скорости втрое больше скорости звука — более 3500 км/ч. — и достичь 86 км высоты.

«Мы меняем взгляды человечества на космос. Вам нужны лучшие умы, чтобы достичь такой цели. Это поворотный момент в истории человечества», — сказали сотрудники Virgin Galactic во время трансляции.

Участники полета пробыли в космосе несколько минут, испытав на себе невесомость и начали снижение. Через 10 минут они уже совершили мягкую посадку. В это время на космопорте выступил рэпер Халид с новой песней «New Normal».

По прилету Брэнсон первым делом побежал обнимать жену и детей.

Испытательный полет стал четвертым по счету для Virgin Galactic и первым с участием двух пилотов и четырех специалистов на борту. Главный конкурент Брэнсона в гонке суборбитального космического туризма — Blue Origin главы Amazon Джеффа Безоса, полет которого запланирован на 20 июля.

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