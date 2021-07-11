Миллиардер Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный полет

Британский миллиардер Ричард Брэнсон в возрасте 70 лет отправился в суборбитальный полет на космическом корабле VSS Unity, произведенный собственной компанией Virgin Galactic. Прямая трансляция полета ведется на ютьюб-канале.

Вместе с ним в полет отправились еще пять членов экипажа: пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла и ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт.

Космолет стартанул не с земли, а с самолета-носителя VSS Unity — сразу с воздуха. Когда он достиг отметки в 15 км, то сбросил космоплан и запустил ракетные двигатели. За две минуты космический корабль смог разогнаться до скорости втрое больше скорости звука — более 3500 км/ч. — и достичь 86 км высоты.

«Мы меняем взгляды человечества на космос. Вам нужны лучшие умы, чтобы достичь такой цели. Это поворотный момент в истории человечества», — сказали сотрудники Virgin Galactic во время трансляции.