В России выявили 23 947 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 23 947 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 136 заражений больше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Московской области, Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях, Красноярском крае и Воронежской области.
Общее число зарегистрированных в стране заражений увеличилось до 6 102 469. За последние сутки выздоровели 21 952 человек, за все время — 5 471 956. За сутки умерли 799 пациентов (сопоставимо с рекордом смертности 16 июля), за весь период — 153 095.
В мире, по данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусом превысило 191,7 млн человек, более 4,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (33,8 млн), на втором — Индия (31,2 млн), на третьем — Бразилия (19,4 млн).