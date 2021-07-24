В России выявили 23 947 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 23 947 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 136 заражений больше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Московской области, Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях, Красноярском крае и Воронежской области.