Сборная России завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка Анастасия Галашина заняла второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, сообщает «Интерфакс». Это первая медаль сборной России на Олимпийских играх в Токио.

У Галашиной было больше баллов, но в решающей стрельбе она уступила представительнице Китая Цянь Ян, набрав 251,1 балл. Китаянка взяла золото с олимпийским рекордом в 251,8 балла. Бронзу завоевала швейцарка Нина Кристен, получив 230,6 балла.