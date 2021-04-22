МОК разрешил использовать концерт Чайковского вместо гимна России на Олимпиадах

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам использовать музыку Петра Чайковского вместо гимна страны на церемониях награждения. Об этом сообщили на сайте Олимпийского комитета России.
Заменой гимна на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и Пекине станет фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1. Ранее эту музыку использовали на чемпионате мира по фигурному катанию.
«С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка… <…> И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев», — сказал президент ОКР Станислав Поздняков.