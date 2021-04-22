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МОК разрешил использовать концерт Чайковского вместо гимна России на Олимпиадах

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:27

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам использовать музыку Петра Чайковского вместо гимна страны на церемониях награждения. Об этом сообщили на сайте Олимпийского комитета России.

Заменой гимна на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и Пекине станет фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1. Ранее эту музыку использовали на чемпионате мира по фигурному катанию.

«С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка… <…> И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев», — сказал президент ОКР Станислав Поздняков.

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