«Ваш мир не готов к нему»: как Биг Чунгус стал главным мемом сиквела «Космического джема»

12 июля в мировой прокат вышел сиквел «Космического джема» 1996 года — фэнтези «Космический джем: Новое поколение». Картина по-прежнему посвящена баскетболу во вселенной мультфильмов Looney Tunes, только в главной роли теперь не Майкл Джордан, а ЛеБрон Джеймс, и поклонников уже гораздо меньше. Судя по рецензиям на портале Metacritic, на Западе очень низко оценили «Новое поколение». Средняя оценка критиков — 37 баллов из 100, а зрителей — 3,2 из 10. Зато любители мемов и отсылок к поп-культуре остались довольны — в фильме буквально на секунду появился Биг Чунгус.

Подробности по теме «Космический джем: Новое поколение» не так плох, как о нем говорят «Космический джем: Новое поколение» не так плох, как о нем говорят

Биг Чунгус — это толстая версия легендарного персонажа американских комиксов Багза Банни. Впервые он появился на экранах в 1941 году, в выпуске сериала «Веселые мелодии» — Банни увеличился в размере на несколько секунд, пародируя охотника Элмера Фадда.

На тот момента у толстого Багза Банни не было имени и большой популярности. Весной 2017 года анонимный пользователь 4chan опубликовал скриншот с кроликом, а пользователи соцсетей иногда репостили снимок на своих страницах. Параллельно в интернет-пространстве зарождалось имя Чунгус. Игровой журналист Джим Стерлинг использовал его как термин для описания «чего угодно» еще с 2012 года. Такое описание стало мейнстримом благодаря пользователю Reddit, который в 2016-м описал «Чунгус» как слово, которое существовало всегда. «У Чунгуса нет начала. У Чунгуса нет конца. Чунгус бесконечен. Через миллионы лет после того, как наша цивилизация будет уничтожена и забыта, Чунгус выживет. Вершина эволюции и существования», — написал юзер с ником ASuitofT51PowerArmor, отсылая к речи Властелина из игры Mass Effect. И вот в 2018 году пользователь Reddit под ником GeryTheTaco, создал обложку вымышленной игры для PlayStation 4. Он впервые совместил толстого кролика с именем Чунгус.

Картинка уже неизбежно стала бы мемом, но дополнительную популярность ей принесла женщина, которая попыталась купить вымышленную игру в GameStop.

На Reddit появился тред, в котором пользователи начали делиться множеством шуток о Биг Чунгусе. В 2020 году его заблокировали за «язык вражды», но мемы остались в сети. Юзеры придумывали новые игры с персонажем, посвящали ему песни и соединяли с другими забавными героями поп-культуры.

2019: Биг Чунгус

2020: Большие перемены 1 из 6 2 из 6 3 из 6 — Хочу стать идеальным.

— Готово.

— Но ничего не изменилось.

— Верно 4 из 6 5 из 6 Когда понимаешь, что Big Chungus — не настоящая игра: «Реальность часто разочаровывает» 6 из 6

Биг Чунгус начал выходить и за пределы интернета. В 2019 году в официальном инстаграме Армии США появился снимок с артиллерийским орудием, на дуле которого красовалось название Chungus. «Биг Чунгус творит историю. Команда третьего кавалерийского полка из девяти человек недавно заработала титул лучшего стрелка», — гласит описание под постом.

29 марта 2021 года мобильная игра World of Mayhem («Мир хаоса») анонсировала Биг Чунгуса в качестве одного из персонажей. Герой появился в спецвыпуске, приуроченном к пасхальному ивенту. Один из приемов разработчики назвали «Chungus Among Us», напоминая о другой мемной игре — Among Us.

Когда в сети появился анонс сиквела «Космического джема», фанаты Биг Чунгуса начали требовать его появления в фильме. На сайте Change.org даже появилась петиция, которую подписал 1171 человек. Просьба была услышана: в одной из сцен Багз Банни повторяет шутку из мультфильма 1941 года – он переодевает ЛеБрона Джеймса в костюм охотника и на несколько секунд становится толстой версией себя.

В твиттере началась новая волна мемов про Биг Чунгуса, только теперь шутки дополнились реакциями зрителей на кадр в фильме:

Однако некоторые пользователи считают, что теперь мем про Биг Чунгуса умрет, ведь он стал реальным персонажем.