«Ваш мир не готов к нему»: как Биг Чунгус стал главным мемом сиквела «Космического джема»

29 марта 2021 года мобильная игра World of Mayhem («Мир хаоса») анонсировала Биг Чунгуса в качестве одного из персонажей. Герой появился в спецвыпуске, приуроченном к пасхальному ивенту. Один из приемов разработчики назвали «Chungus Among Us», напоминая о другой мемной игре — Among Us.