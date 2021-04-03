ЛеБрон Джеймс делает неудачный слэм-данк в трейлере сиквела «Космического джема»

В клипе кратко пересказали завязку сюжета, по которой сын баскетболиста ЛеБрона Джеймса попадает в виртуальную реальность, и спортсмен отправляется на его поиски. Чтобы спасти мальчика ему придется сыграть с космическими злодеями в баскетбол.

Первый «Космический джем» вышел в 1996 году. Главную роль в нем сыграл Майкл Джордан — легендарный игрок из команды Chicago Bulls. Фильм собрал в мировом прокате более 230 миллионов долларов.

По сюжету оригинальной комедии Джордан решает начать карьеру в бейсболе, но в этом виде спорта его преследуют неудачи. В это время на персонажей мультфильмов «Looney Tunes» нападают инопланетяне и угрожают поработить Землю. В результате Джордану вместе с кроликом Багзом Банни приходится сразиться с ними в межгалактическом баскетбольном матче.

Режиссером продолжения комедии выступил Теренс Нэнс, работавший над картиной «Упрощение ее красоты». Продюсером стал постановщик «Черной Пантеры» Райан Куглер. Российская премьера намечена на 15 июля этого года.