перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Эдварда Била не будут арестовывать, клип Манижи установил рекорд и другие новости дня 17:57 Дайджест
Sachsanjoy/Pixabay Ученые выяснили, что солнечный свет убивает коронавирус за 10-20 минут
Ученые выяснили, что солнечный свет убивает коронавирус за 10-20 минут 16:41
ЛеБрон Джеймс делает неудачный слэм-данк в трейлере сиквела «Космического джема» 16:35
Netflix опубликовал видео со съемок второго сезона «Ведьмака» 16:07
Умер один из создателей ВШЭ профессор Любимов 16:06
Макет корабля из «Мандалорца» в Якутске потерпел крушение 15:23
Eurovision Song Contest/YouTube Клип Манижи набрал рекордное количество просмотров среди участников «Евровидения» 2021 года
Клип Манижи набрал рекордное количество просмотров среди участников «Евровидения» 2021 года 15:12
Марго Робби: существует 20-часовая версия «Однажды… в Голливуде» 14:53
Эдварда Била не будут арестовывать. Следствие просит запретить ему выходить из дома 14:19
На месте супермаркета «Алые паруса» на Патриарших прудах может появиться новое «Депо» 13:59
Предустановленные российские приложения передают данные пользователей зарубежным компаниям Обновлено в 13:42
Netflix/YouTube Появился трейлер аниме-сериала «Yasuke». Музыку к нему написал Flying Lotus
Появился трейлер аниме-сериала «Yasuke». Музыку к нему написал Flying Lotus 13:19
Playboi Carti устроил погром в супермаркете в клипе «Sky» 12:36
Козловский и Петров впервые сыграют в одном сериале. По сюжету они — лучшие друзья 12:12
В России выявлен 9 021 случай коронавируса за последние сутки 11:14
Президент Аргентины подозревает у себя COVID-19. Ранее он привился «Спутником V» 11:07
salmahayek/Instagram Сальма Хайек сыграет ясновидящую в детективном триллере Ридли Скотта «Дом Гуччи»
Сальма Хайек сыграет ясновидящую в детективном триллере Ридли Скотта «Дом Гуччи» 9:15
Арт-союз FFF проведет воркшоп по кастомизации одежды 8:55
Президент наградил депутата Леонида Слуцкого орденом «За заслуги перед Отечеством» 1:45
Главного нефролога Петербурга арестовали и обвинили в убийстве жены, которую он искал в «Жди меня» 0:50
Отключить рекламу

ЛеБрон Джеймс делает неудачный слэм-данк в трейлере сиквела «Космического джема»

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:35

Компания Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер фильма «Космический джем: Новое поколение». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В клипе кратко пересказали завязку сюжета, по которой сын баскетболиста ЛеБрона Джеймса попадает в виртуальную реальность, и спортсмен отправляется на его поиски. Чтобы спасти мальчика ему придется сыграть с космическими злодеями в баскетбол.

Первый «Космический джем» вышел в 1996 году. Главную роль в нем сыграл Майкл Джордан — легендарный игрок из команды Chicago Bulls. Фильм собрал в мировом прокате более 230 миллионов долларов.

По сюжету оригинальной комедии Джордан решает начать карьеру в бейсболе, но в этом виде спорта его преследуют неудачи. В это время на персонажей мультфильмов «Looney Tunes» нападают инопланетяне и угрожают поработить Землю. В результате Джордану вместе с кроликом Багзом Банни приходится сразиться с ними в межгалактическом баскетбольном матче.

Режиссером продолжения комедии выступил Теренс Нэнс, работавший над картиной «Упрощение ее красоты». Продюсером стал постановщик «Черной Пантеры» Райан Куглер. Российская премьера намечена на 15 июля этого года.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
драма
Розовое облако
Пара случайных знакомых проживает бесконечный локдаун
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера

Другие материалы по темам

Люди
Майкл Джордан
Джеймс Леброн
Теренс Нэнс
Райан Куглер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить