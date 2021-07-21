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Директор больницы в Якутии распорядилась вычесть из зарплаты врачей деньги на тушение пожаров

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:02

Исполняющая обязанности гендиректора Республиканской больницы № 1 в Якутии Валентина Саввина подписала приказ , по которому из зарплаты медработников в качестве добровольной помощи в тушении лесных пожаров будут вычитать деньги. Фото документа выложил в фейсбуке политолог Илья Паймушкин.

До 21 июля с учетом «пожеланий работников» рекомендуется удержать: с врачей — по 500 рублей, со среднего и младшего медперсонала — по 300 рублей, с остального медперсонала — по 150 рублей. «Желающие могут перечислить большую сумму», — добавляется в распоряжении.

Приказ распространяется на директоров медицинских центров. Денежные средства должны поступить на счета муниципального района «Горный улус».

На данный момент в Якутии горит 1,5 млн гектаров леса, в том числе 30,5 тыс. гектаров особо охраняемых природных территорий. От огня пострадали обитатели леса, некоторые из которых внесены в Красную книгу. В дыму оказались больше 50 населенных пунктов, насчитывается почти 200 очагов возгораний, а к бедствию привела аномальная жара. Свою помощь якутским властям предложил даже Леонардо Ди Каприо.

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