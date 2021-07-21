Директор больницы в Якутии распорядилась вычесть из зарплаты врачей деньги на тушение пожаров

Исполняющая обязанности гендиректора Республиканской больницы № 1 в Якутии Валентина Саввина подписала приказ , по которому из зарплаты медработников в качестве добровольной помощи в тушении лесных пожаров будут вычитать деньги. Фото документа выложил в фейсбуке политолог Илья Паймушкин.

До 21 июля с учетом «пожеланий работников» рекомендуется удержать: с врачей — по 500 рублей, со среднего и младшего медперсонала — по 300 рублей, с остального медперсонала — по 150 рублей. «Желающие могут перечислить большую сумму», — добавляется в распоряжении.