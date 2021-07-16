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Леонардо Ди Каприо намерен помочь в тушении лесов Якутии. Несмотря на просьбу властей не вмешиваться

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:10

Леонардо Ди Каприо предложил якутским властям помощь в тушении лесных пожаров после того, как к нему обратилась экоактивистка Роза Дьячковская. В Якутии от помощи отказались. Но актер по-прежнему намерен заняться решением проблемы, сообщил «Подъем».

Несколько дней назад голливудская звезда ответил на сообщение Дьячковской в инстаграме. Там девушка попросила актера и известного защитника природы вмешаться и спасти леса в Республике Саха.

Ди Каприо пообещал обсудить проблему со своей командой и местными властями. Однако замминистра экологии Якутии Сергей Сивцев вскоре заявил, что якутяне справятся с пожарами своими силами. Он предложил Ди Каприо «приехать просто в гости».

«Рады, конечно, что мировая общественность, мировые звезды обращают (внимание) на ситуации такие. Но тем не менее на территории республики наши силы занимаются тушением лесных пожаров, то есть ситуация на контроле», — сказал Сивцев.

После ответа властей Якутии Ди Каприо вновь связался с российскими экоактивистами. Он пояснил, что его благотворительный фонд в данный момент «проводит расследование» происходящего в Сибири. «Скоро я начну действовать», — отметил актер.

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