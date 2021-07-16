Картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки» получила гран-при программы «Особый взгляд» в Каннах

Он отметил , что работает с режиссером более трех лет и знает, что бы она сказала в таком случае: «Кира поблагодарила бы свою съемочную группу, с которой она работала в Северной Осетии, своего учителя Александра Сокурова и, конечно, жюри фестиваля за такую оценку ее фильма».

Приз со сцены театра «Дебюсси» получил продюсер картины Александр Роднянский из‑за того, что Коваленко не успела вернуться на церемонию.

Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко — ученицы Сокурова — получил гран-при в программе авторского кино «Особый взгляд» на Каннском фестивале. Об этом сообщает The Hollywood Reporter .

По сюжету девушка Ада живет в маленьком шахтерском городке в Северной Осетии, куда всю семью перевез ее отец Мизур. Он воспитывает своих сыновей и дочь строго, не отличая заботу от гиперопеки. Из‑за этого девушка мечтает наконец вырваться из крепких отцовских объятий и начать самостоятельную жизнь.

Программа «Особый взгляд» считается второй по значимости после основного конкурса Каннского кинофестиваля. Два года назад в «Особом взгляде» Кантемир Балагов получил приз за режиссуру «Дылды». Его, как и «Разжимая кулаки» продюсировал Александр Роднянский.

6 июля во Франции открылся 74-й кинофестиваль в Каннах. Там уже прошли показы картин «Французский вестник» Уэса Андерсона, «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова и работ Рюсукэ Хамагути и Миа Хансен-Лев. Также на фестивале представили «Искушение» Пола Верхувена и мьюзикл Леоса Каракса «Аннетт».