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Евгений Ройзман продаст картину примитивиста, чтобы оплатить штрафы за митинги

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:24

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман продаст картину «Коза» знаменитого кузнеца и художника-примитивиста Александра Лысякова. Вырученные деньги пойдут на оплату его штрафов за участие в несанкционированных акциях.

«У меня пришло время платить штрафы за митинги. 65 тыс. рублей. Платить мне неохота, да и денег у меня нет», — написал он.

«Коза» — одна из двух картин, которые Ройзман недавно приобрел у Лысякова. Вторую — портрет Старика Букашкина 1976 года — он подарил Музею наивного искусства в Екатеринбурге. За «Козу» политик планирует выручить 65 тыс. рублей. «Стоит она дороже, но мне лишнего не надо», — поясняет он.

В марте Ройзмана оштрафовали на 40 тыс. рублей за участие в митингах в поддержку Навального.

12 мая суд Екатеринбурга назначил политику 9 суток ареста и 30 часов обязательных работ за твиты «Надо выходить 31-го. Я буду», «Твари. Надо выходить» и другие. Полиция посчитала, что в них содержится время и место проведения акции, а значит, Ройзман является ее организатором. Позже срок ареста сократили до одних суток, а обязательные работы заменили на штраф в 20 тыс. рублей.

25 мая мировой суд оштрафовал экс-мэра на 5000 рублей за участие в деятельности нежелательной организации — он присутствовал на съезде «Объединенных демократов», организованным «Открытой Россией».

*«Отрытая Россия» включена Минюстом в список нежелательных в России организаций.

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