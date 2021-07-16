Евгений Ройзман продаст картину примитивиста, чтобы оплатить штрафы за митинги

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман продаст картину «Коза» знаменитого кузнеца и художника-примитивиста Александра Лысякова. Вырученные деньги пойдут на оплату его штрафов за участие в несанкционированных акциях.

«У меня пришло время платить штрафы за митинги. 65 тыс. рублей. Платить мне неохота, да и денег у меня нет», — написал он.

«Коза» — одна из двух картин, которые Ройзман недавно приобрел у Лысякова. Вторую — портрет Старика Букашкина 1976 года — он подарил Музею наивного искусства в Екатеринбурге. За «Козу» политик планирует выручить 65 тыс. рублей. «Стоит она дороже, но мне лишнего не надо», — поясняет он.