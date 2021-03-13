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Полиция сорвала форум независимых муниципальных депутатов в Москве

Виктория Шанина
Сегодня в 15:52

Полиция сорвала форум независимых депутатов «Муниципальная Россия» в день его открытия в Москве. Силовики ворвались в зал и увели участников в автозаки, сообщает «Би-би-си».

Форум, на который записались депутаты из 56 регионов, проходил в гостинице «Измайлово». В нем участвовали бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, публицист Владимир Кара-Мурза, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, а также координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Согласно информации на странице форма, целью собрания стало «создание сильного сообщества депутатов со всей страны». «Если вы готовы менять свой район к лучшему, создавать общественные инициативы, заниматься политикой — будем рады видеть вас в нашем проекте», — написали организаторы.

Мероприятие было запланировано на 13 и 14 марта. Полиция пришла туда примерно через час после начала официальной программы. Причиной задержания стало «участие в деятельности нежелательной организации». Максимальное наказание по этой статье для физлиц — штраф в размере 15 тыс. рублей.

Андрей Пивоваров заявил, что еще в девять утра у гостиницы не было автозаков и полицейский. Однако к половине одиннадцатого к зданию подъехало 15 спецмашин.

По оценке Евгения Ройзмана, полиция задержала около 200 человек. Бывший мэр отметил, что задержание проходило «жестко», а некоторым участникам форума выкручивали руки.

«Может, попытаются приплести „Открытую Россию“, но вообще форум был организован именно „Объединенными демократами“. Это организация, которая объединяет муниципальных депутатов из разных регионов… Не знаю, чего они там желают и не желают — очевидно, что это за уши принято», — сказал Илья Яшин.

Задержаны были почти все, кто находился в помещениях форума. В том числе, несколько журналистов, например, Анастасия Мельникова (Znak.com), Никита Ступин (Avtozak Live) и Эмиль Юнусов (Sota Vision).

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