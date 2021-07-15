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Умер музыкант и актер Петр Мамонов

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:28

15 июля в возрасте 70 лет скончался актер и основатель музыкальной группы «Звуки Му» Петр Мамонов. Причиной смерти стало осложнение от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену музыканта Ольгу Мамонову.

«Все-таки он не выдержал болезнь… Какое несчастье. Это надо как‑то пережить», — сказал режиссер Павел Лунгин.

1 июля артиста в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационный отдел Коммунарки. У него была высокая температура и 87% поражения легких. На следующий день музыканта ввели в медикаментозная кому и подключили к аппарату ИВЛ.

10 июля Ольга Мамонова сообщила об улучшении состояния мужа. «Если до вчерашнего дня врачи говорили, что его состояние крайне тяжелое, то сегодня, и в 6.00, и в 10.00, они сказали, что состояние тяжелое», — уточнила она.

Петр Мамонов — советский и российский рок-музыкант. В 1983 году он основал группу «Звуки Му», с которой нередко давал выступления с другими музыкальными коллективами — «Браво», «Аквариум», «Зоопарк», «Кино». Также он известен как актер театра и кино, его дебютом стал фильм «Игла» с Виктором Цоем в главной роли.

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