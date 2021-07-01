Актера и музыканта Петра Мамонова госпитализировали в тяжелом состоянии из‑за коронавируса

Актер и основатель музыкальной группы «Звуки Му» Петр Мамонов в тяжелом состоянии попал в реанимационный отдел Коммунарки из‑за коронавируса. Об этом РБК сообщила жена музыканта Ольга Мамонова.

По ее словам, сначала у музыканта была высокая температура, которую она сбивала в домашних условиях, но когда началось поражение легких, супруга срочно вызвала скорую помощь. Мамонов поступил в больницу в воскресенье с 87%-ным поражением легких, на данный момент его состояние оценивается как тяжелое.

Ольга добавила, что не знает, где супруг мог заразиться коронавирусом. «Не знаем, в воздухе», — сказала она, уточняя, что остальные члены семьи пока чувствуют себя хорошо.

Петр Мамонов — советский и российский рок-музыкант. В 1983 году он основал группу «Звуки Му», с которой нередко давал выступления с другими музыкальными коллективами — «Браво», «Аквариум», «Зоопарк», «Кино». Также он известен как актер театра и кино, его дебютом стал фильм «Игла» с Виктором Цоем в главной роли. Позже Мамонов снялся в кинолентах Павла Лунгина «Такси-блюз», «Остров», «Царь» и ряде других, менее известных.