Глава ВОЗ объявил о начале третьей волны пандемии в мире

В мире началась третья волна пандемии коронавируса. После снижения числа случаев заболевания и смертности в Европе и Северной Америке «тенденции изменились», заявил во вступительной речи гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, четвертую неделю подряд в пяти регионах ВОЗ растет количество новых случаев заболевания COVID-19. Более того, после 10-недельного спада количество смертей снова увеличивается.

«Вариант „Дельта“ присутствует более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом коронавируса во всем мире, если еще не стал», — сказал Гебреисус и обратил внимание на появление трансмиссивных путей передачи вируса.

Глава ВОЗ рассказал о «шокирующей диспропорции в глобальном распределении вакцин» и неравном доступе к препаратам против COVID-19. Он напомнил о своих призывах привить к сентябрю 10% населения каждой страны и как минимум 40% — к концу этого года. Чтобы к середине 2022 года вакцинировалось 70% населения стран, нужно 11 млрд доз вакцины.

Накануне Россия заняла четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом, обогнав Францию. В июне мэр Москвы Сергей Собянин доложил, что почти у 90% заболевших москвичей выявили индийский штамм коронавируса.