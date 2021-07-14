Россия обогнала Францию и вышла на четвертое место по количеству заражений COVID-19

Россия вновь поднялась на четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией, обогнав по этому показателю Францию. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Российский оперштаб по борьбе с COVID-19 зарегистрировал в общей сложности 5 833 175 заражений коронавирусом. Минздрав Франции выявил 5 820 849 случаев инфицирования. Последние несколько дней в России выявляют более 24 тыс. заражений, во Франции суточный прирост заметно ниже — за последние сутки зафиксировано 7000 заболевших.

По числу заражений Россия уступает лишь США (33,5 млн случаев), Индии (30,9 млн) и Бразилии (19 млн). Всего в мире выявлено свыше 187 млн случаев COVID-19, от болезни умерли более 4 млн человек.

Данные Университета Джонса Хопкинса отличаются от информации ВОЗ. Согласно им, Россия пока остается на пятом месте по количеству заражений с показателем в 5 762 211 случаев, у Франции — 5 882 945.