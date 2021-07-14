Крупнейшая хакерская группировка, которую связывают с Россией, внезапно исчезла из даркнета

В даркнете перестали открываться сайты хакерской группировки REvil, которую американские власти связывают с Россией. Во вторник стали недоступны ее блог и платежная платформа. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на крупнейшие компании по кибербезопасности из США.

«Все сайты REvil не работают, включая платежные и с утечками данных. Представитель банды вымогателей под ником Unknown подозрительно молчалив», — написал в твиттере автор блога о кибербезопасности BleepingComputer Лоренс Абрамс.

Позже он выложил скриншот с одного из сайтов REvil, судя по которому, исчезновение группировки застало некоторых пользователей врасплох. Один из них попытался обратиться с жалобой к службе поддержки ресурса, но ему не ответили.