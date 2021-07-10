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Байден предупредил об ответных атаках на российские серверы из‑за действий хакеров

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:56

США могут атаковать российские серверы, которые используются хакерскими группами из России для нападения на американские структуры. Об этом сообщил американский президент Джо Байден по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным, передает Reuters.

В пятницу перед вылетом в штат Дэлавер Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста, есть ли смысл атаковать серверы, которые используют хакеры, связанные с Россией. Президент отметил, что бездействие российских властей в ситуации с кибератаками «будет иметь последствия». Каких‑либо других подробностей он не привел.

По словам высокопоставленного сотрудника администрации Байдена, Вашингтон не планирует раскрывать подробности ответных мер. «Некоторые из них будут явными и видимыми, некоторые — нет. Но мы ожидаем, что они произойдут в ближайшие дни и недели», — заявил собеседник агентства.

Накануне Байден и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались недавние хакерские атаки на инфраструктурные объекты США. Президент США потребовал от российского лидера принять меры по пресечению деятельности хакерских групп, связанных с Россией.

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