Байден предупредил об ответных атаках на российские серверы из‑за действий хакеров

США могут атаковать российские серверы, которые используются хакерскими группами из России для нападения на американские структуры. Об этом сообщил американский президент Джо Байден по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным, передает Reuters.

В пятницу перед вылетом в штат Дэлавер Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста, есть ли смысл атаковать серверы, которые используют хакеры, связанные с Россией. Президент отметил, что бездействие российских властей в ситуации с кибератаками «будет иметь последствия». Каких‑либо других подробностей он не привел.

По словам высокопоставленного сотрудника администрации Байдена, Вашингтон не планирует раскрывать подробности ответных мер. «Некоторые из них будут явными и видимыми, некоторые — нет. Но мы ожидаем, что они произойдут в ближайшие дни и недели», — заявил собеседник агентства.

Накануне Байден и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались недавние хакерские атаки на инфраструктурные объекты США. Президент США потребовал от российского лидера принять меры по пресечению деятельности хакерских групп, связанных с Россией.