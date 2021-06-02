Российских хакеров подозревают в атаке на мясокомбинаты в США

Крупнейшая в мире мясная компания — бразильская JBS — сообщила администрации Байдена о кибератаке на свои американские мясокомбинаты. По мнению ее руководителей, нападение было совершено преступной группой, вероятнее всего, из России, пишет The Wall Street Journal.

Хакерская атака остановила работу на мясокомбинатах в Колорадо, Айове, Миннесоте, Пенсильвании, Небраске и Техасе. Также пострадали предприятия в Австралии и Канаде.

«Белый дом напрямую взаимодействует с российским правительством по этому вопросу и дает понять, что ответственные государства не укрывают преступников-вымогателей», — сказала представительница Белого дома Карин Жан-Пьер.

JBS заявила, что действия хакеров были нацелены на информационные технологии и что с тех пор она приостановила использование затронутых серверов. В ходе проверки компания исключила кражу данных клиентов, поставщиков и сотрудников из‑за взлома.

Бразильская мясная компания отвечает за четверть переработки говядины в США. Аналитики мясного рынка заявили, что закрытие заводов в результате взлома JBS вскоре может привести к росту потребительских цен.

В начале весны российских хакеров заподозрили в краже тысяч электронных писем чиновников Госдепа США. Злоумышленники получили доступ к имейлам подразделений, отвечающих за дела Европы и Евразии, а также Восточной Азии и Тихоокеанского региона.