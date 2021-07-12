Режиссер Тайка Вайтити закончил работать над фильмом «Тор: Любовь и гром». В интервью изданию Empire он описал его как «самую безумную» работу, которую когда‑либо снимал.
«Я натворил в своей жизни немало сумасшедшего дерьма. Я прожил, наверное, десять жизней. Но это самый безумный фильм, который я когда‑либо снимал», — говорит Вайтити о предстоящем фильме.
Сюжет киноленты держится в строжайшей тайне, однако известно, что Натали Портман вернется к своей роли Джейн Фостер и станет первой Женщиной-Тором, а Кристиан Бейл сыграет главного злодея Горра Мясника Богов.
«Если бы вы записали все элементы фильма, это не имело бы смысла. Такое впечатление, что его не должны были снимать. Если бы вы вошли в комнату и сказали: „Я хочу это, это и это“. Кто в ней? Эти люди. Как вы собираетесь это назвать? „Любовь и гром“. Я думаю, вы бы никогда больше не работали. Может, и я не буду после этого», — сказал режиссер.
По его словам, «Любовь и гром» сильно отличается от предыдущей работы «Тор: Рагнарек». В нем будет больше эмоций, любви, грома и Тора.
В фильме появятся уже известные актеры из вселенной Тора — Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Джейми Александер, Люк Хемсворт, Джефф Голдблум, Сэм Нилл, каст из «Стражей Галактики» — Крис Пратт, Карен Гиллан, Дейв Баутиста, Брэдли Купер, Шон Ганн, Вин Дизель. А также Мелисса МакКарти («Святой Винсент»), Рассел Кроу («Лига справедливости»), Мэтт Деймон («Марсианин») и другие.
В российский прокат «Тор: Любовь и гром» выйдет 5 мая 2022 года.