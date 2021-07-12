Режиссер Тайка Вайтити закончил работать над фильмом «Тор: Любовь и гром». В интервью изданию Empire он описал его как «самую безумную» работу, которую когда‑либо снимал. «Я натворил в своей жизни немало сумасшедшего дерьма. Я прожил, наверное, десять жизней. Но это самый безумный фильм, который я когда‑либо снимал», — говорит Вайтити о предстоящем фильме. Сюжет киноленты держится в строжайшей тайне, однако известно, что Натали Портман вернется к своей роли Джейн Фостер и станет первой Женщиной-Тором, а Кристиан Бейл сыграет главного злодея Горра Мясника Богов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taika Waititi (@taikawaititi) «Для меня большая честь надрать себе задницу и устроить нервный срыв, чтобы вы все могли увидеть его в мае 2022 года»