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«Самый безумный фильм в моей жизни»: Тайка Вайтити — о киноленте «Тор: Любовь и гром»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:39

Режиссер Тайка Вайтити закончил работать над фильмом «Тор: Любовь и гром». В интервью изданию Empire он описал его как «самую безумную» работу, которую когда‑либо снимал.

«Я натворил в своей жизни немало сумасшедшего дерьма. Я прожил, наверное, десять жизней. Но это самый безумный фильм, который я когда‑либо снимал», — говорит Вайтити о предстоящем фильме.

Сюжет киноленты держится в строжайшей тайне, однако известно, что Натали Портман вернется к своей роли Джейн Фостер и станет первой Женщиной-Тором, а Кристиан Бейл сыграет главного злодея Горра Мясника Богов.

«Для меня большая честь надрать себе задницу и устроить нервный срыв, чтобы вы все могли увидеть его в мае 2022 года»

«Если бы вы записали все элементы фильма, это не имело бы смысла. Такое впечатление, что его не должны были снимать. Если бы вы вошли в комнату и сказали: „Я хочу это, это и это“. Кто в ней? Эти люди. Как вы собираетесь это назвать? „Любовь и гром“. Я думаю, вы бы никогда больше не работали. Может, и я не буду после этого», — сказал режиссер.

По его словам, «Любовь и гром» сильно отличается от предыдущей работы «Тор: Рагнарек». В нем будет больше эмоций, любви, грома и Тора.

В фильме появятся уже известные актеры из вселенной Тора — Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Джейми Александер, Люк Хемсворт, Джефф Голдблум, Сэм Нилл, каст из «Стражей Галактики» — Крис Пратт, Карен Гиллан, Дейв Баутиста, Брэдли Купер, Шон Ганн, Вин Дизель. А также Мелисса МакКарти («Святой Винсент»), Рассел Кроу («Лига справедливости»), Мэтт Деймон («Марсианин») и другие.

В российский прокат «Тор: Любовь и гром» выйдет 5 мая 2022 года.

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Люк Хемсворт
Крис Пратт
Карен Гиллан
Брэдли Купер
Шон Ганн
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