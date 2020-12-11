Кристиан Бейл сыграет Горра Мясника Богов в четвертом «Торе»

Кристиан Бейл присоединился к касту фильма «Тор: любовь и гром». Об этом сообщается в официальном твиттере Marvel Studios.

Выходи фильма намечен на 6 мая 2022 года. Бейл сыграет Горра Мясника Богов. Актер присоединится к уже заявленным Крису Хемсворту (Тор), Тессе Томпсон (Валькирия), Натали Портман (Джейн Фостер, получившая силу Тора, или Могучий Тор), Тайке Вайтити (Корг) и Крису Прэтту (Звездный Лорд).

Томпсон сообщала о том, что Бейл сыграет злодея в четвертой части «Тора», еще в марте 2020 года. Однако тогда имя персонажа, который достанется актеру, было неизвестно. Артистка уточнила, что сценарий написал Тайка Вайтити, а в фильме появятся «знакомые лица и новые люди».

Горр Мясник Богов появился во втором выпуске серии комиксов «Thor: God of Thunder». Согласно рассказанной в комиксе истории, он был жителем безымянной планеты, просившим богов милости для себя и своей семьи. Когда боги не услышали его, он потерял веру. Однажды Горр увидел, как с неба упал раненные бог и демон. Он забрал оружие мертвого демона и убил божество, а затем отправился путешествовать по вселенной и убивать других богов.

В своих путешествиях он прибыл на Землю, где встретил молодого Тора. Скандинавский бог сразился с Горром и едва не погиб. События комикса разворачиваются одновременно в прошлом, настоящем и будущем, где Горр убил или пленил почти всех богов во вселенной и замыслил уничтожить мир.