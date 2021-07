Twenty One Pilots терпят кораблекрушение в клипе на сингл «Saturday»

Американский дуэт Twenty One Pilots выпустил клип на песню «Saturday». Ролик снял режиссер Эндрю Донохо, ранее работавший с группой над музыкальными видео к трекам «Heathens», «Heavydirtysoul», «Jumpsuit», «Nico and the Niners», «Levitate» и «The Hype».

В новом клипе артисты Twenty One Pilots выступают на борту рыбацкого корабля, а также на причале, расположенном среди льдов. На вечеринку в трюме собираются многочисленные гости — им приходится спасаться с тонущего судна, когда оно терпит крушение.